Свириденко поделилась фотографиями с принцем на своей странице в инстаграме.
Для встречи Юлия Свириденко выбрала простой, но одновременно стильный образ. Она надела светло-голубой жакет, черные прямые брюки и обула туфли на каблуках молочного цвета.
Премьер-министр Украины сделала легкий макияж и уложила волосы назад, она также носит очки с тонкой темной оправой. Свой образ Свириденко дополнила серьгами.
Принц Гарри показался в классическом костюме, белой рубашке и галстуке. К лацкану пиджака он прикрепил броши с флагами Великобритании и Украины.
Рада приветствовать принца Гарри в Киеве. Спасибо за последовательную поддержку Украины, наших военных и ветеранов. Тронута тем, с какой теплотой принц Гарри говорит о наших людях, с которыми встречается здесь и по миру на Играх Непокоренных,
– написала Свириденко под фото.
Юлия Свириденко и принц Гарри в Киеве / Фото с телеграм-канала премьер-министра
Напомним, вчера на Киевском форуме по безопасности герцог Сассекский встретился с руководителем ОП Кириллом Будановым. Издание Новости.LIVE распространило видео, на котором они жмут друг другу руки.
Когда раньше встречались Юлия Свириденко и принц Гарри?
Заметим, что это не первая встреча Юлию Свириденко с принцем Гарри.
Во время предыдущей поездки герцога Сассекского в Киев в сентябре 2025 года премьер-министр показала ему последствия попадания российской ракеты "Искандер" в здание Правительства.
Свириденко и Гарри также обсудили реабилитацию и восстановление ветеранов. Кроме того, политический деятель поблагодарила принца за поддержку украинских военных.