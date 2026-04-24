Свириденко поділилась фотографіями з принцом на своїй сторінці в інстаграмі.

Для зустрічі Юлія Свириденко обрала простий, але водночас стильний образ. Вона одягла світло-блакитний жакет, чорні прямі штани та взула туфлі на підборах молочного кольору.

Прем'єр-міністерка України зробила легкий макіяж і вклала волосся назад, вона також носить окуляри з тонкою темною оправою. Свій образ Свириденко доповнила сережками.

Принц Гаррі показався у класичному костюмі, білій сорочці та краватці. До лацкана піджака він прикріпив брошки з прапорами Великої Британії та України.

Рада вітати принца Гаррі в Києві. Дякую за послідовну підтримку України, наших військових і ветеранів. Зворушена тим, з якою теплотою принц Гаррі говорить про наших людей, з якими зустрічається тут і по світу на Іграх Нескорених,

– написала Свириденко під фото.

Юлія Свириденко та принц Гаррі у Києві / Фото з телеграм-каналу прем'єр-міністерки

Нагадаємо, вчора на Київському безпековому форумі герцог Сассекський зустрівся з керівником ОП Кирилом Будановим. Видання Новини.LIVE поширило відео, на якому вони тиснуть одне одному руки.

