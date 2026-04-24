Про це головний герой 13 сезону проєкту "Холостяк" повідомив на своїй сторінці в інстаграмі. Він опублікував серію фотографій з герцогом Сассекським, зробленими з різницею у три роки.

Одна зі світлин зроблена під час Ігор Нескорених у 2023 році. Тоді міжнародні спортивні змагання у паралімпійському стилі, засновником яких є герцог Сассекський, проходили у німецькому місті Дюссельдорф. На інших фотографіях принц Гаррі та Олександр Терен позують на Київському безпековому форумі.

Різниця між фото – 3 роки. Колись ми зустрілись у Дюссельдорфі, де обмінялися короткими фразами. Сьогодні ми сидимо на одній сцені й ця спільна розмова стала довшою. Дякую пану Гаррі за Ігри Нескорених, які свого часу "змусили" мене дуже швидко пройти реабілітацію та відновлення, щоб я більше не відчував себе "інвалідом",

– йдеться у дописі ветерана.

Нагадаємо, що на Іграх Нескорених 2023 Терен отримав бронзову медаль за плавання на 50 метрів вільним стилем у класі ISB з результатом 50.66 секунди.

У січні 2026 року Володимир Зеленський нагородив його орденом "За заслуги" III ступеня за досягнення високих спортивних результатів на міжнародних спортивних змаганнях, про це йдеться в указі Президента України.

