О визите герцога Сассекского рассказали на сайте Бучанского городского совета.

Принц Гарри посетил территорию храма святого апостола Андрея Первозванного. Герцога Сассекского встретил Анатолий Федорук, Бучанский городской голова.

Церковь святого Андрея Первозванного является символом трагедии в Буче. Во время российской оккупации вблизи храма была самая большая братская могила, где покоятся 116 жителей города. Сейчас на этом месте мемориал – стена памяти с именами погибших и умерших бучанцев.



Принц Гарри посетил Бучу / Фото из фейсбука Анатолия Федорука

Принц Гарри пообщался с городским головой и отцом Андреем. Они вместе почтили память жертв оккупации.

Благодарен герцогу Сассекскому за визит, за внимание к Буче и нашей трагедии, за человечность и поддержку Украины. Свет всегда на стороне правды, и сегодня он вместе с нами,

– поделился Анатолий Федорук в сообщении в фейсбуке.



