Принц Гарри выехал из Киева на рассвете 24 апреля и прибыл на место разминированного поля. Об этом пишет ITV News.

Разминированием на этом месте занимается организация The Halo Trust. Герцог Сассекский пообщался с ее представителями и прошелся по лесу. Ему показали, какую технику используют для разминирования – дроны, обнаруживающие мины и боеприпасы, и высокотехничные работы.

То, что делает The Halo Trust, – это действительно невероятная работа. Это печально, очень печально, ведь почти 30 лет назад моя мать была в Анголе, а мы снова оказались в эпицентре нового конфликта,

– поделился принц Гарри.

Герцог считает, что на очистку территории от опасных предметов может уйти от двух до четырех десятилетий.

Напомним, также принц Гарри посетил Бучу. Он встретился с городским головой и отцом Андреем – они вместе почтили память жертв российской оккупации.

