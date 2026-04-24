Принц Гарри выехал из Киева на рассвете 24 апреля и прибыл на место разминированного поля. Об этом пишет ITV News.
К слову Судья "МастерШеф" приготовил для принца Гарри борщ, который любила принцесса Диана
Разминированием на этом месте занимается организация The Halo Trust. Герцог Сассекский пообщался с ее представителями и прошелся по лесу. Ему показали, какую технику используют для разминирования – дроны, обнаруживающие мины и боеприпасы, и высокотехничные работы.
То, что делает The Halo Trust, – это действительно невероятная работа. Это печально, очень печально, ведь почти 30 лет назад моя мать была в Анголе, а мы снова оказались в эпицентре нового конфликта,
– поделился принц Гарри.
Герцог считает, что на очистку территории от опасных предметов может уйти от двух до четырех десятилетий.
Принц Гарри прошелся по разминированному полю: видео
Напомним, также принц Гарри посетил Бучу. Он встретился с городским головой и отцом Андреем – они вместе почтили память жертв российской оккупации.
Почему эта миссия особенная?
- Принц Гарри уже не впервые проходит разминированным полем. В июле 2025 года он прибыл в Анголу и прошелся по полю, чтобы привлечь внимание общества к работе The Halo Trust, рассказывало BBC.
- Герцог Сассекский следует примеру матери. В 1997 году принцесса Диана также прошлась заминированным полем в Анголе.
- Принцесса Диана тогда призвала запретить использование наземных мин на международном уровне. Ее фото в бронежилете смогло привлечь внимание всего мира к минной опасности.