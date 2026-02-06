Відповідну заяву Санду зробила в ефірі каналу TV8.
Чому Санду відмовилася від номінації?
Мая Санду пояснила, що не прагне отримати Нобелівську премію миру. За її словами, зараз є багато гідних кандидатів, особливо ті, хто реально жертвує собою заради миру та безпеки.
Я, звісно, ціную це і вдячна за те, що люди стежать за нашою країною, що цінують нашу сміливість і стійкість, але на цю премію номіновано багато людей. Сьогодні я дивилася на українців, які повернулися додому з Росії, і це люди, які заслуговують на премію миру,
– сказала президентка Молдови.
Глава держави наголосила, що справжні герої – це ті, хто віддає життя або ризикує ним заради миру у своїх країнах, містах і селах. Санду також висловила надію, що мир у регіоні настане якнайшвидше.
Нагадаємо, ініціатором пропозиції номінувати Санду на Нобелівську премію миру виступив депутат парламенту Норвегії Арільд Гермстад.
Він зазначив, що попри тиск з боку Росії, за президенства Санду Молдова змогла провести вільні та демократичні вибори, зміцнити верховенство закону та зберегти демократичний курс країни.
Нещодавно відбувся обмін полоненими
5 лютого відбувся перший обмін полоненими між Росією та Україною у 2026 році. До України повернулись 150 військових та семеро цивільних.
В рамках обміну вдалося звільнити представників Військово-морських Сил, Сухопутних військ, ТРО, ДШВ, Повітряних сил, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів, з полону також повернулися офіцери.
Звільнені військовослужбовці захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Сумському, Київському напрямках.