Политолог-американист Александра Филипенко объяснила 24 Каналу, что Мачадо провела историческую параллель с тем, как 200 лет назад маркиз де Лафайет подарил Симону Боливару медаль с изображением Джорджа Вашингтона как символ братства революций, теперь венесуэльцы возвращают эстафету наследнику Вашингтона.

Мачадо – бывший депутат и известный оппозиционный политик времен Уго Чавеса могла спокойно эмигрировать в Испанию или США, стать профессором университета на Западе и собирать аудитории на лекциях, но выбрала путь борьбы с режимом.

После того, как ей запретили баллотироваться на пост президента, она поддержала кандидатуру Эдмундо Гонсалеса в 2024 году. Ее дети и муж были вынуждены покинуть Венесуэлу, а сама она более года после выборов скрывалась.

Передача медали Трампу не лишает ее статуса лауреата, но это еще одна жертва. Хотя расставаться с медалью обидно, она готова жертвовать чем угодно, чтобы изменить ситуацию в Венесуэле, – объяснила Филипенко.

– объяснила Филипенко.

Мачадо стремится к проведению выборов с международными наблюдателями из США, Канады, Мексики, Колумбии и других стран. Ее цель – побудить Трампа ускорить процесс выборов, ведь задача нынешней руководительницы Венесуэлы Делси Родригес, бывшего вице-президента при Мадуро, совсем другое.

"Родригес хочет задобрить Трампа обещаниями об освобождении политзаключенных и изменениях, чтобы остаться у власти. Главная цель чавистов – избежать выборов минимум 6 лет. Зато Мачадо пытается в течение года побудить Трампа заставить Родригес назначить выборы в обозримой перспективе", – отметила Филипенко.

Мачадо объяснила исторический символизм жеста тем, что более 200 лет назад маркиз де Лафайет – герой американской и французской революций – подарил Симону Боливару, освободителю Венесуэлы, Перу, Колумбии и Эквадора от испанского господства, медаль с изображением Джорджа Вашингтона как символ братства революций.

Теперь история сделала круг и народ Боливара возвращает наследнику Вашингтона "медаль". Трамп должен видеть себя не президентом, который контролирует континент ради нефти и лояльности, а наследником освобождения – он должен освободить народ Венесуэлы. Сработает это или нет – увидим, – объяснила Филипенко.

– объяснила Филипенко.

