Політологиня-американістка Олександра Філіпенко пояснила 24 Каналу, що Мачадо провела історичну паралель з тим, як 200 років тому маркіз де Лафаєт подарував Симону Болівару медаль із зображенням Джорджа Вашингтона як символ братерства революцій, тепер венесуельці повертають естафету спадкоємцю Вашингтона.

Дивіться також: Нарешті дочекався: Трампу вручили Нобелівську премію миру, але є нюанс

Чи здатна Мачадо прискорити демократичні зміни у Венесуелі?

Мачадо – колишня депутатка та відома опозиційна політикиня часів Уго Чавеса могла спокійно емігрувати до Іспанії чи США, стати професоркою університету на Заході та збирати аудиторії на лекціях, але обрала шлях боротьби з режимом.

Після того, як їй заборонили балотуватися на пост президента, вона підтримала кандидатуру Едмундо Гонсалеса у 2024 році. Її діти та чоловік були змушені покинути Венесуелу, а сама вона понад рік після виборів переховувалася.

Передача медалі Трампу не позбавляє її статусу лауреатки, але це ще одна жертва. Хоча розлучатися з медаллю прикро, вона готова жертвувати чим завгодно, аби змінити ситуацію у Венесуелі,

– пояснила Філіпенко.

Мачадо прагне проведення виборів з міжнародними спостерігачами з США, Канади, Мексики, Колумбії та інших країн. Її мета – спонукати Трампа прискорити процес виборів, адже завдання нинішньої керівниці Венесуели Делсі Родрігес, колишньої віцепрезидентки при Мадуро, зовсім інше.

Чи вплине Трамп на вибори у Венесуелі?

"Родрігес хоче задобрити Трампа обіцянками про звільнення політв'язнів та зміни, аби залишитися при владі. Головна мета чавістів – уникнути виборів щонайменше 6 років. Натомість Мачадо намагається протягом року спонукати Трампа змусити Родрігес призначити вибори в осяжній перспективі", – зазначила Філіпенко.

Мачадо пояснила історичний символізм жесту тим, що понад 200 років тому маркіз де Лафаєт – герой американської та французької революцій – подарував Симону Болівару, визволителю Венесуели, Перу, Колумбії та Еквадору від іспанського панування, медаль із зображенням Джорджа Вашингтона як символ братерства революцій.

Тепер історія зробила коло й народ Болівара повертає спадкоємцю Вашингтона "медаль". Трамп повинен бачити себе не президентом, який контролює континент заради нафти та лояльності, а спадкоємцем визволення – він має визволити народ Венесуели. Спрацює це чи ні – побачимо,

– пояснила Філіпенко.

Що відомо про ситуацію у Венесуелі?