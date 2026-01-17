Політологиня-американістка Олександра Філіпенко пояснила 24 Каналу, що Мачадо провела історичну паралель з тим, як 200 років тому маркіз де Лафаєт подарував Симону Болівару медаль із зображенням Джорджа Вашингтона як символ братерства революцій, тепер венесуельці повертають естафету спадкоємцю Вашингтона.
Чи здатна Мачадо прискорити демократичні зміни у Венесуелі?
Мачадо – колишня депутатка та відома опозиційна політикиня часів Уго Чавеса могла спокійно емігрувати до Іспанії чи США, стати професоркою університету на Заході та збирати аудиторії на лекціях, але обрала шлях боротьби з режимом.
Після того, як їй заборонили балотуватися на пост президента, вона підтримала кандидатуру Едмундо Гонсалеса у 2024 році. Її діти та чоловік були змушені покинути Венесуелу, а сама вона понад рік після виборів переховувалася.
Передача медалі Трампу не позбавляє її статусу лауреатки, але це ще одна жертва. Хоча розлучатися з медаллю прикро, вона готова жертвувати чим завгодно, аби змінити ситуацію у Венесуелі,
– пояснила Філіпенко.
Мачадо прагне проведення виборів з міжнародними спостерігачами з США, Канади, Мексики, Колумбії та інших країн. Її мета – спонукати Трампа прискорити процес виборів, адже завдання нинішньої керівниці Венесуели Делсі Родрігес, колишньої віцепрезидентки при Мадуро, зовсім інше.
Чи вплине Трамп на вибори у Венесуелі?
"Родрігес хоче задобрити Трампа обіцянками про звільнення політв'язнів та зміни, аби залишитися при владі. Головна мета чавістів – уникнути виборів щонайменше 6 років. Натомість Мачадо намагається протягом року спонукати Трампа змусити Родрігес призначити вибори в осяжній перспективі", – зазначила Філіпенко.
Мачадо пояснила історичний символізм жесту тим, що понад 200 років тому маркіз де Лафаєт – герой американської та французької революцій – подарував Симону Болівару, визволителю Венесуели, Перу, Колумбії та Еквадору від іспанського панування, медаль із зображенням Джорджа Вашингтона як символ братерства революцій.
Тепер історія зробила коло й народ Болівара повертає спадкоємцю Вашингтона "медаль". Трамп повинен бачити себе не президентом, який контролює континент заради нафти та лояльності, а спадкоємцем визволення – він має визволити народ Венесуели. Спрацює це чи ні – побачимо,
– пояснила Філіпенко.
Що відомо про ситуацію у Венесуелі?
На початку року США провели операцію у Венесуелі та затримали главу країни Ніколаса Мадуро.
Після затримання Мадуро Делсі Родрігес очолила Венесуелу тимчасово, проте США не визнають її легітимною президенткою.
США можуть скасувати обмеження на продаж венесуельської нафти та відновити співпрацю з МВФ і Світовим банком для підтримки економіки країни.