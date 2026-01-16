Свою премию она получила в 2025 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

Что известно о встрече Трампа и Мачадо?

Как пишет Reuters, Трамп и Мачадо встретились 15 января в Овальном кабинете. Встреча длилась более часа.

Это была первая личная встреча Трампа с Мачадо.

Я вручила Трампу Нобелевскую премию мира. Народ Боливара возвращает наследнику Вашингтона медаль, медаль Нобелевской премии мира, за признание его уникальной преданности нашей свободе,

– сказала Мачадо после встречи.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ранее заявляла, что американский президент с нетерпением ждал встречи с Мачадо. Впрочем, пока у него "реалистичная" оценка, что она пока не имеет необходимой поддержки для руководства Венесуэлой.

Трамп уже отреагировал на встречу с Мачадо, назвав передачу Нобелевской премии мира "таким замечательным жестом взаимного уважения".

"Для меня было большой честью встретиться сегодня с Марией Кориной Мачадо из Венесуэлы. Она замечательная женщина, которая так много пережила. Мария вручила мне свою Нобелевскую премию мира за проделанную работу. Спасибо, Мария!" – написал он.

