Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Южное командование ВС США и The Wall Street Journal.

Что известно о новой операции США?

Отмечается, что американские силы 15 января задержали танкер "Вероника", который, согласно заявлению командования, действовал вопреки установленным Вашингтоном ограничениям в Карибском море.

Единственная нефть, которая будет покидать Венесуэлу – это нефть, которая экспортируется надлежащим и законным образом. В координации с межведомственными партнерами Департамент войны будет защищать нашу Родину, прекращая противоправную деятельность и восстанавливая безопасность в Западном полушарии,
– говорится в публикации.

Кадры американской операции: смотрите видео

По данным СМИ, это уже шестой нефтяной танкер, который удалось остановить военным США. Они высадились на судно и взяли его под контроль. Предыдущий танкер задержали на прошлой неделе.

Что этому предшествовало?

  • В прошлый раз США провели операцию по задержанию нефтяного танкера Olina в Карибском бассейне 8 января. Судно тогда вышло из Китая и принадлежит теневому флоту России.

  • До этого Соединенные Штаты захватили два нефтяных танкера Marinera (Bella) и Sophia, которые были связаны с Венесуэлой и подозревались в перевозке подсанкционной нефти.

  • В целом США инициировали судебные ордера на арест еще десятков танкеров (около 60 судов).