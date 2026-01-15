Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Южное командование ВС США и The Wall Street Journal.

Что известно о новой операции США?

Отмечается, что американские силы 15 января задержали танкер "Вероника", который, согласно заявлению командования, действовал вопреки установленным Вашингтоном ограничениям в Карибском море.

Единственная нефть, которая будет покидать Венесуэлу – это нефть, которая экспортируется надлежащим и законным образом. В координации с межведомственными партнерами Департамент войны будет защищать нашу Родину, прекращая противоправную деятельность и восстанавливая безопасность в Западном полушарии,

– говорится в публикации.

Кадры американской операции: смотрите видео

Through #OpSouthernSpear, военный департамент непоколебим в своей миссии по подавлению незаконной деятельности в Западном полушарии в партнерстве с @USCG через @DHSgov и @TheJusticeDept.



В очередной предрассветной акции, морские пехотинцы и моряки из Объединенной оперативно-тактической группы "Южное копье",.. pic.twitter.com/brxO9xXUuu3 - Южное командование США (@Southcom) 15 января, 2026

По данным СМИ, это уже шестой нефтяной танкер, который удалось остановить военным США. Они высадились на судно и взяли его под контроль. Предыдущий танкер задержали на прошлой неделе.

Что этому предшествовало?