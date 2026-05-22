Голосование запланировано на 19 октября. Об этом пишет канадская телекомпания CBC.
Что известно о референдуме в Альберте?
Референдум в провинции был запланирован еще раньше. Бюллетень уже содержит 9 вопросов, связанных с иммиграцией и другими конституционными вопросами.
Теперь жители Альберты смогут высказать свое мнение и о том, должен ли регион остаться в составе Канады или начать юридический процесс голосования по выходу.
Смит, обращаясь к населению, заявила, что референдум не приведет к тому, что провинция отделится от Канады. Но если граждане проголосуют "за", то это поможет властям понять, каким путем хотят они двигаться.
Сама премьер отметила, что хочет, чтобы Альберта осталась в составе Канады, поэтому именно так планирует голосовать на референдуме.
Напомним, что Трамп неоднократно предлагал Канаде стать 51 Штатом, но канадские власти выступают против такой идеи.
В то же время в январе представители Белого дома несколько раз встречались с членами сепаратистского движения Alberta Prosperity Project, который выступает за независимость Альберты. После чего премьер Канады Марк Карни заявил, что ожидает от США уважения к канадскому суверенитету.
