Голосование запланировано на 19 октября. Об этом пишет канадская телекомпания CBC.

Что известно о референдуме в Альберте?

Референдум в провинции был запланирован еще раньше. Бюллетень уже содержит 9 вопросов, связанных с иммиграцией и другими конституционными вопросами.

Теперь жители Альберты смогут высказать свое мнение и о том, должен ли регион остаться в составе Канады или начать юридический процесс голосования по выходу.

Смит, обращаясь к населению, заявила, что референдум не приведет к тому, что провинция отделится от Канады. Но если граждане проголосуют "за", то это поможет властям понять, каким путем хотят они двигаться.

Сама премьер отметила, что хочет, чтобы Альберта осталась в составе Канады, поэтому именно так планирует голосовать на референдуме.