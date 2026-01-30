Соответствующие слухи прокомментировал премьер-министр Канады Марк Карни, сообщает CBC.
Как отреагировал Карни на слухи?
Financial Times сообщило, что представители администрации Дональда Трампа провели несколько тайных встреч с лидерами группы "Проект процветания Альберты" (APP), которые выступают за отделение этой провинции от Канады.
Предположительно, чиновники Госдепа трижды встречались с ультраправыми сепаратистами в США. В феврале планируют еще одну встречу, на которой APP собираются запросить кредит в размере 500 миллиардов долларов для референдума.
Ожидаем, что администрация США будет уважать суверенитет Канады... Я всегда четко отмечаю это в разговоре с президентом Трампом и затем перехожу к тому, что мы можем сделать вместе,
– отреагировал на это Марк Карни.
Накануне, как известно, он встречался с премьер-министрами канадских провинций. Встреча состоялась на фоне обсуждения вышеупомянутой возможности проведения референдумов о независимости в Квебеке и Альберте.
К слову, сама премьер-министр Альберты Даниэль Смит также сказала, что ожидает от Белого дома уважения к канадскому суверенитету.
Какие отношения между США и Канадой?
Недавно Дональд Трамп пригрозил ввести сокрушительные пошлины против Канады, если Оттава заключит соглашение о свободной торговле с Китаем. Марк Карни, реагируя на это, уверял, что такого соглашения с Пекином не планируют.
Незадолго до этого американский президент опубликовал карту, где Канада, Гренландия и Венесуэла входят в состав США. Очевидно этим он показал миру свои намерения завладеть Западным полушарием.