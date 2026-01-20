Таким образом американский лидер продолжает усиливать напряжение между США и Европой. Об этом пишет издание Clash Report.

О чем пишет Трамп в своих сообщениях?

Американский президент в своей социальной сети опубликовал сообщение в котором высмеивает европейцев. На фото изображена карта Америки, но вместо привычной, там добавились новые страны, на которые Трамп уже давно претендует. В частности, Венесуэла, Гренландия и Канада.



Трамп стремится владеть значительной частью мира /Скриншот

В собственной соцсети Дональд Трамп также опубликовал и личную переписку з генеральным секретарем НАТО Марком Рютте относительно Гренландии и лидером Франции Эммануэлем Макроном. Международные СМИ считают, что эти публикации нарушили дипломатические традиции, поскольку обычно частная корреспонденция между руководителями государств не обнародуется. Такой шаг привлек внимание мировых лидеров и вызвал критику относительно подрыва доверия между союзниками.

Гренландия остается одной из ключевых тем на повестке дня американского президента. Своим сообщением он в очередной раз напомнил, что не отказывается от планов владения островом. Согласно фото, которое Трамп опубликовал, он планирует сделать это в 2026 году.



Трамп в очередной раз напомнил о Гренландии / Скриншот

Что известно о планах Трампа завладеть другими территориями?