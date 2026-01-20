Таким чином американський лідер продовжує посилювати напругу між США та Європою. Про це пише видання Clash Report.

Дивіться також Зеленський відповів, чи стурбований зміною фокусу на Гренландію

Про що пише Трамп у своїх дописах?

Американський президент у своїй соціальній мережі опублікував допис в якому висміює європейців. На фото зображена карта Америки, але замість звичної, там додалися нові країни, на які Трамп вже давно претендує. Зокрема, Венесуела, Гренландія та Канада.



Трамп прагне володіти значною частиною світу /Скриншот

У власній соцмережі Дональд Трамп також опублікував і особисте листування з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте щодо Гренландії та лідером Франції Еммануелем Макроном. Міжнародні ЗМІ вважають, що ці публікації порушили дипломатичні традиції, оскільки зазвичай приватна кореспонденція між очільниками держав не оприлюднюється. Такий крок привернув увагу світових лідерів і викликав критику щодо підриву довіри між союзниками.

Гренландія залишається однією із ключових тем на порядку денному американського президента. Своїм дописом він вчергове нагадав, що не відмовляється від планів володіння островом. Згідно з фото, яке Трамп опублікував, він планує зробити це у 2026 році.



Трамп вкотре нагадав про Гренландію / Скриншот

Що відомо про плани Трампа заволодіти іншими територіями?