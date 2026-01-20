Проте ці проблеми не є взаємозамінними. Про таке Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів. Подробиці розповідає 24 Канал.

Актуально Атака 20 січня лише у ракетах коштувала Україні 80 мільйонів євро, – Зеленський

Що каже президент про зміщення фокусу на Гренландію?

Глава держави пояснив, що попри очевидну стурбованість через будь-який "розфокус" у світовій політиці, варто пам'ятати про повномасштабну війну та конкретного агресора й цілком конкретні жертви.

Тож, за словами Зеленського, варто працювати над посиленням тиску на Росію та підсиленням України. Адже альтернативних інструментів завершення війни – немає.

Президент додав, що Київ поважає Данію, її суверенітет та територіальну цілісність.

Хочу, щоби Америка почула Європу саме в форматі дипломатії. Я думаю, так і станеться, і дуже вірю, що не буде великих загроз,

– резюмував Зеленський.

Цікаво! Дональд Трамп виступив із різкою критикою на адресу європейських лідерів, закликавши їх зосередити увагу на підтримці України, а не на дискусіях довкола Гренландії.

США зазіхають на Гренландію: останні новини