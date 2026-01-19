Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.
Що Трамп каже про Європу?
В короткому телефонному інтерв'ю Дональд Трамп сказав, що "на 100%" запровадить мита проти європейських країн, якщо не вдасться досягти угоди щодо Гренландії.
Довідка. Раніше Трамп оголосив про введення 10-відсоткового мита на продукти та товари з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів та Фінляндії. З 1 червня 2026 року це мито буде підвищено до 25%.
Європа має зосередитися на війні між Росією та Україною, бо, відверто кажучи, ви бачите, до чого це їх привело,
– заявив президент США.
Він наголосив, що саме це має бути головним пріоритетом Європи, а не питання Гренландії.
Водночас на запитання про те, чи застосовуватиме він силу для захоплення Гренландії, Трамп лаконічно відповів: "Без коментарів".
Україна опинилася на другому плані?
У Швейцарії з 19 по 23 січня відбувається 56 сесія Всесвітнього економічного форуму. У ній беруть участь понад 60 глав держав та урядів.
За даними Financial Times, європейські лідери планували використати Всесвітній економічний форум у Давосі для отримання гарантій безпеки для України після завершення війни, однак зараз пріоритет змістився.
Як зазначають журналісти, замість фокуса на Україні Брюссель обговорює "батіг і пряник" у відносинах із Вашингтоном - і водночас сумнівається, чи можна покладатися на обіцянки президента США.