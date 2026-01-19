Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.
Что Трамп говорит о Европе?
В коротком телефонном интервью Дональд Трамп сказал, что "на 100%" введет пошлины против европейских стран, если не удастся достичь соглашения по Гренландии.
Справка. Ранее Трамп объявил о введении 10-процентной пошлины на продукты и товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. С 1 июня 2026 года эта пошлина будет повышена до 25%.
Европа должна сосредоточиться на войне между Россией и Украиной, потому что, откровенно говоря, вы видите, к чему это их привело,
– заявил президент США.
Он подчеркнул, что именно это должно быть главным приоритетом Европы, а не вопрос Гренландии.
В то же время на вопрос о том, будет ли он применять силу для захвата Гренландии, Трамп лаконично ответил: "Без комментариев".
Украина оказалась на втором плане?
В Швейцарии с 19 по 23 января проходит 56 сессия Всемирного экономического форума. В ней принимают участие более 60 глав государств и правительств.
По данным Financial Times, европейские лидеры планировали использовать Всемирный экономический форум в Давосе для получения гарантий безопасности для Украины после завершения войны, однако сейчас приоритет сместился.
Как отмечают журналисты, вместо фокуса на Украине Брюссель обсуждает "кнут и пряник" в отношениях с Вашингтоном - и одновременно сомневается, можно ли полагаться на обещания президента США.