Однако эти проблемы не являются взаимозаменяемыми. О таком Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов. Подробности рассказывает 24 Канал.

Что говорит президент о смещении фокуса на Гренландию?

Глава государства объяснил, что несмотря на очевидную обеспокоенность из-за любого "расфокуса" в мировой политике, стоит помнить о полномасштабной войне и конкретном агрессоре и вполне конкретных жертвах.

Поэтому, по словам Зеленского, стоит работать над усилением давления на Россию и усилением Украины. Ведь альтернативных инструментов завершения войны – нет.

Президент добавил, что Киев уважает Данию, ее суверенитет и территориальную целостность.

Хочу, чтобы Америка услышала Европу именно в формате дипломатии. Я думаю, так и произойдет, и очень верю, что не будет больших угроз,

– резюмировал Зеленский.

Интересно! Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес европейских лидеров, призвав их сосредоточить внимание на поддержке Украины, а не на дискуссиях вокруг Гренландии.

