Інтерес до Канади розглядається в контексті посилення безпеки Західної півкулі. Про це пише 24 Канал з посиланням на NBC News.
Що відомо про інтерес Трампа до Канади?
За даними джерел видання, Трамп у приватних розмовах висловлює занепокоєння щодо здатності Канади захищати свої кордони від потенційних загроз з боку Росії чи Китаю. Він переконаний, що країні необхідно збільшити витрати на оборону.
Водночас, як зазначають співрозмовники NBC, поки що Трамп не планує "купувати Канаду" і не обговорює прямої військової окупації. Інтерес до Канади розглядається в контексті посилення безпеки Західної півкулі, аналогічно до його підходу щодо Гренландії.
Трамп почав цікавитися Канадою ще за першої каденції. Торік він робив публічні заяви про можливість перетворення Канади на 51-й штат США, що у підсумку призвело до торгівельної напруженості між країнами.
За даними джерел, американські чиновники ведуть неофіційні переговори з канадськими колегами про посилення військової співпраці в Арктиці. Обговорюється модернізація системи раннього попередження та збільшення спільних повітряних і морських патрулів. Розміщення американського військового контингенту на півночі Канади наразі не розглядається.
Що відомо про спроби Трампа захопити Гренландію?
Трамп висловив бажання "придбати Гренландію". За його словами острів допоможе посилити безпеку Сполучених Штатів Америки. Він пообіцяв, що буде діяти жорстко проти європейських країн, які засуджують наміри Трампа.
У США відбулись переговори між представниками Білого Дому та міністром закордонних справ Данії разом із представником Гренландії. Найближчими тижнями розпочне працювати робоча група щодо намірів Трампа взяти під контроль острів.
Вісім країн НАТО, зокрема Данія та Велика Британія, виступили проти митних погроз Трампа, підкреслюючи важливість суверенітету та територіальної цілісності. Країни заявили про солідарність з Данією та Гренландією, зазначивши, що тарифні погрози можуть зашкодити трансатлантичним відносинам.