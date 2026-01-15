Войовнича риторика Білого дому стосовно Гренландії розчарувала союзників Америки по НАТО. Про це пише 24 Канал з посиланням на Politico.

Що відомо про переговори у Вашингтоні?

В середу, 14 січня, відбулись переговори між представниками Білого Дому та міністром закордонних справ Данії разом із представником Гренландії. Як заявили офіційні особи, переговори у Вашингтоні пройшли добре. Американці були прямолінійними, проте прямого оголошення війни не було. Обидві сторони явно доводили свої аргументи з певною силою, але вирішили продовжувати переговори.

Президент США Дональд Трамп дійсно має це бажання завоювати Гренландію. Дискусія не була аж настільки успішною, щоб ми дійшли висновку, що наші американські колеги сказали: "Вибачте, це було повне непорозуміння, ми відмовилися від своїх амбіцій"

– заявив Ларс Лекке Расмуссен.

За його словами, майбутні переговори повинні відповідати "червоним лініям", встановленим Гренландією та Данією. Є надія, що робоча група допоможе знизити напруженість з цього питання, коли розпочне свою роботу найближчими тижнями.

Також, данці та їхні союзники зазначили, що США мають широкий доступ до Гренландії для військового розгортання та можуть легко інвестувати в їхній подальший економічний розвиток.

Чи зможуть США приєднати Гренландію?