Они, в частности, будут предусматривать обмен разведданными между странами. Подробнее о новом сотрудничестве Канады и Финляндии 24 Каналу рассказала канадская журналистка Алла Кадыш.
О чем договорилась Канада и Финляндия?
Премьер-министр Канады Марк Карни призвал к диверсификации экономики из-за новых пошлин США. Более того, он заявил, что мир не должен рассчитывать на "возвращение США к норме". Очевидно, что сейчас Канада пытается несколько дистанцироваться от Штатов из-за политики Дональда Трампа.
В частности, Оттава начала сближаться со странами Европейского Союза.
Думаю, определенный экономически-оборонный альянс может образоваться между Канадой и Финляндией. Для Канады скандинавские страны являются близкими, поэтому это может произойти,
– отметила Алла Кадыш.
В частности, недавно в Канаду приезжал президент Финляндии Александр Стубб. Вместе с премьером Карни они обсуждали вопросы оборонной сферы. Ранее Канада никогда не вкладывала много средств в оборонную промышленность, но сейчас это изменилось.
К тому же на это влияют не только Соединенные Штаты, но и нарастающая угроза от России.
"Карни договорился со Стуббом, что 5% ВВП они будут вкладывать в "оборонку". Договорились и об обмене разведданными, чего раньше никогда не было. Конечно, у Финляндии достаточно разведывательных данных – они граничат с Россией. А Канада является членом организации Five Eyes – нам будет чем поделиться друг с другом", – отметила журналистка.
Справка. Five Eyes (с англ. "Пять глаз") – разведывательный альянс, в который входит Австралия, Канада, Новая Зеландия, США и Великобритания. Этот союз называют беспрецедентным по уровню взаимодействия в сфере сбора и обмена информацией.
Почему НАТО больше не считают надежным?
- Дональд Трамп в очередной раз пригрозил выходом США из НАТО. Главным триггером стало обострение на Ближнем Востоке, которое и началось с действий США. Тогда европейские союзники Штатов решили держаться в стороне от конфликта.
- Интересно, что Трамп недавно резко раскритиковал Альянс из-за того, что он не помог с разблокировкой Ормузского пролива. Мол, организация не проявила решимости, когда это было нужно больше всего. В конце концов президент США заявил, что якобы и не нуждался в помощи и приказал НАТО "держаться подальше" от Ормуза.
- Тем временем Евросоюз решил провести симуляции механизма взаимопомощи в случае вооруженного нападения на одну из стран. Делать все без США, чтобы отработать взаимодействие на случай, если Штаты откажутся выступить на защиту Европы.