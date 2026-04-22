Они, в частности, будут предусматривать обмен разведданными между странами. Подробнее о новом сотрудничестве Канады и Финляндии 24 Каналу рассказала канадская журналистка Алла Кадыш.

О чем договорилась Канада и Финляндия?

Премьер-министр Канады Марк Карни призвал к диверсификации экономики из-за новых пошлин США. Более того, он заявил, что мир не должен рассчитывать на "возвращение США к норме". Очевидно, что сейчас Канада пытается несколько дистанцироваться от Штатов из-за политики Дональда Трампа.

В частности, Оттава начала сближаться со странами Европейского Союза.

Думаю, определенный экономически-оборонный альянс может образоваться между Канадой и Финляндией. Для Канады скандинавские страны являются близкими, поэтому это может произойти,

– отметила Алла Кадыш.

В частности, недавно в Канаду приезжал президент Финляндии Александр Стубб. Вместе с премьером Карни они обсуждали вопросы оборонной сферы. Ранее Канада никогда не вкладывала много средств в оборонную промышленность, но сейчас это изменилось.

К тому же на это влияют не только Соединенные Штаты, но и нарастающая угроза от России.

"Карни договорился со Стуббом, что 5% ВВП они будут вкладывать в "оборонку". Договорились и об обмене разведданными, чего раньше никогда не было. Конечно, у Финляндии достаточно разведывательных данных – они граничат с Россией. А Канада является членом организации Five Eyes – нам будет чем поделиться друг с другом", – отметила журналистка.

Справка. Five Eyes (с англ. "Пять глаз") – разведывательный альянс, в который входит Австралия, Канада, Новая Зеландия, США и Великобритания. Этот союз называют беспрецедентным по уровню взаимодействия в сфере сбора и обмена информацией.

