Вони, зокрема, передбачатимуть обмін розвідданими між країнами. Детальніше про нову співпрацю Канади та Фінляндії 24 Каналу розповіла канадська журналістка Алла Кадиш.

Про що домовилась Канада і Фінляндія?

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні закликав до диверсифікації економіки через нові мита США. Ба більше, він заявив, що світ не має розраховувати на "повернення США до норми". Очевидно, що зараз Канада намагається дещо дистанціюватися від Штатів через політику Дональда Трампа.

Зокрема, Оттава почала зближуватися з країнами Європейського Союзу.

Гадаю, певний економічно-оборонний альянс може утворитися між Канадою та Фінляндією. Для Канади скандинавські країни є близькими, тому це може статися,

– зазначила Алла Кадиш.

Зокрема, нещодавно до Канади приїжджав президент Фінляндії Александр Стубб. Разом з прем'єром Карні вони обговорювали питання оборонної сфери. Раніше Канада ніколи не вкладала багато коштів в оборонну промисловість, але зараз це змінилося.

До того ж на це впливають не лише Сполучені Штати, але й наростаюча загроза від Росії.

"Карні домовився зі Стуббом, що 5% ВВП вони вкладатимуть в "оборонку". Домовились і про обмін розвідданими, чого раніше ніколи не було. Звісно, у Фінляндії достатньо розвідувальних даних – вони межують з Росією. А Канада є членом організації Five Eyes – нам буде чим поділитися один з одним", – наголосила журналістка.

Довідка. Five Eyes (з англ. "П'ять очей") – розвідувальний альянс, до якого входить Австралія, Канада, Нова Зеландія, США та Велика Британія. Цей союз називають безпрецедентним за рівнем вдаємодії у сфері збору та обміну інформації.

