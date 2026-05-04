На що виділяє кошти Канада?

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі на полях саміту Європейської політичної спільноти.

Дякую Канаді за новий внесок у програму PURL. Перед зустріччю Марк Карні оголосив про додаткові 200 мільйонів доларів,

– зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що також мав розмову щодо постачання озброєння з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Генсек Альянсу запевнив українського лідера, що Україна отримуватиме антибалістичні ракети у межах попередніх домовленостей.

Варто додати, що це не перше повідомлення про нові внески до PURL за останній час. Наприклад, нещодавно Зеленський побував у закордонному відрядженні і зумів домовитися з європейськими партнерами про фінансування закупівель зброї за цією програмою.

Під час візиту президента одразу три держави підтвердили нові транші для PURL. За ці кошти Україна планує закупити антибалістичні ракети для Patriot.

Це була боротьба, залучення наших партнерів і всього дипломатичного інструментарію. Це було одне з найважчих завдань. Але його вдалося виконати,

– додав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Зауважте! Програму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) створили спільно НАТО та США у липні 2025 року. Через цей механізм європейські країни та інші партнери України допомагають закуповувати американську зброю для потреб Збройних сил.

Яку допомогу отримує Україна через PURL?

Від старту PURL до програми долучилися вже понад 20 країн світу. За словами Рютте, до ініціативи уже долучилися приблизно дві третини країн НАТО.

Однак внески роблять не лише Європа чи члени Альянсу. Наприклад, про допомогу оголосили також Австралія та Нова Зеландія.

Навіть Японія планувала взяти участь у PURL, пише NHK.

Втім, головний внесок програми полягає у ракетах, зокрема, й для систем ППО Patriot, як зазначив генсек НАТО.

Через механізм PURL надходять мільйони євро від союзників і партнерів. З минулого літа ми надали 75% всіх ракет, які надійшли в Україну, які ідуть на фронт, і 90%, які захищають повітряний простір,

– заявив Рютте.

Важливо! Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що США можуть тимчасово затримати постачання зброї Україні через війну на Близькому Сході, оскільки їм необхідно поповнювати власні запаси. Однак військовий експерт Павло Нарожний вважає, що перенаправляти зброю Вашингтон все ж не буде, оскільки юридично це складне рішення, але ризик затягування чи пригальмування постачань все ж є.

Що ще треба знати про PURL?

Першою державою, яка спрямувала кошти на військову підтримку України через механізм PURL, стали Нідерланди. Країна виділила на ці потреби 500 мільйонів євро, фактично запустивши фінансування допомоги в межах цієї програми.

Уже до грудня 2025 року сума внесків у межах PURL перевищила 4 мільярди доларів. Генсек НАТО Марк Рютте серед ключових донорів називав Канаду, Норвегію, Німеччину, Данію, Швецію, а також країни Балтії. Також він відзначав активну участь Словенії та Бельгії.

Втім останнім часом Києву дедалі складніше залучати нових партнерів серед країн НАТО для фінансування закупівлі американського озброєння для ЗСУ.

У самому Альянсі визнають, що фінансове навантаження між союзниками розподілене нерівномірно, тому зараз триває робота над більш збалансованою моделлю внесків, аби підтримка України була стабільнішою та передбачуванішою.