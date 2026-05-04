На что выделяет средства Канада?

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи на полях саммита Европейского политического сообщества.

Спасибо Канаде за новый вклад в программу PURL. Перед встречей Марк Карни объявил о дополнительных 200 миллионах долларов,

– отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что также имел разговор о поставках вооружения с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Генсек Альянса заверил украинского лидера, что Украина будет получать антибаллистические ракеты в рамках предыдущих договоренностей.

Стоит добавить, что это не первое сообщение о новых взносах в PURL за последнее время. Например, недавно Зеленский побывал в зарубежной командировке и сумел договориться с европейскими партнерами о финансировании закупок оружия по этой программе.

Во время визита президента сразу три государства подтвердили новые транши для PURL. За эти средства Украина планирует закупить антибаллистические ракеты для Patriot.

Это была борьба, привлечения наших партнеров и всего дипломатического инструментария. Это была одна из самых тяжелых задач. Но ее удалось выполнить,

– добавил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Заметьте! Программу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) создали совместно НАТО и США в июле 2025 года. Через этот механизм европейские страны и другие партнеры Украины помогают закупать американское оружие для нужд Вооруженных сил.

Какую помощь получает Украина через PURL?

Со старта PURL к программе присоединились уже более 20 стран мира. По словам Рютте, к инициативе уже присоединились примерно две трети стран НАТО.

Однако взносы делают не только Европа или члены Альянса. Например, о помощи объявили также Австралия и Новая Зеландия.

Даже Япония планировала принять участие в PURL, пишет NHK.

Впрочем, главный вклад программы заключается в ракетах, в частности, и для систем ПВО Patriot, как отметил генсек НАТО.

Через механизм PURL поступают миллионы евро от союзников и партнеров. С прошлого лета мы предоставили 75% всех ракет, поступивших в Украину, которые идут на фронт, и 90%, которые защищают воздушное пространство,

– заявил Рютте.

Важно! Ранее некоторые СМИ сообщали, что США могут временно задержать поставки оружия Украине из-за войны на Ближнем Востоке, поскольку им необходимо пополнять собственные запасы. Однако военный эксперт Павел Нарожный считает, что перенаправлять оружие Вашингтон все же не будет, поскольку юридически это сложное решение, но риск затягивания или притормаживания поставок все же есть.

Что еще надо знать о PURL?

Первым государством, которое направило средства на военную поддержку Украины через механизм PURL, стали Нидерланды. Страна выделила на эти цели 500 миллионов евро, фактически запустив финансирование помощи в рамках этой программы.

Уже к декабрю 2025 года сумма взносов в рамках PURL превысила 4 миллиарда долларов. Генсек НАТО Марк Рютте среди ключевых доноров называл Канаду, Норвегию, Германию, Данию, Швецию, а также страны Балтии. Также он отмечал активное участие Словении и Бельгии.

Впрочем, в последнее время Киеву все более сложнее привлекать новых партнеров среди стран НАТО для финансирования закупки американского вооружения для ВСУ.

В самом Альянсе признают, что финансовая нагрузка между союзниками распределена неравномерно, поэтому сейчас идет работа над более сбалансированной моделью взносов, чтобы поддержка Украины была более стабильной и предсказуемой.