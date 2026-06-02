Об этом сообщает La Presse со ссылкой на собственные источники.

Какие истребители приобретет Канада?

По данным издания, после проверок контрактов и месяцев давления со стороны США Канада якобы решила иметь в своем авиапарке 30 американских F-35 и примерно 60 шведских Gripen E.

Вариант с приобретением Gripen выглядит привлекательно. Тем более компания Saab отметила: если Оттава выберет ее предложение, Канада сможет не только производить самолеты для собственных нужд, но и часть самолетов для ВС Украины,

– сообщило медиа.

По оценкам, такое решение может создать около 9 тысяч рабочих мест и стать проявлением "национализма".

Об окончательном решении Канада еще не заявляла. Официально его могут объявить после промежуточных выборов в Конгресс США, запланированных на начало ноября 2026 года, предполагает издание.

Defense Express напомнили, что Канада недавно выбрала шведский самолет ДРЛВиУ Saab GlobalEye с широким привлечением местной промышленности. В тамошнем правительстве говорили, что это решение не повлияет на выбор новых истребителей.

Отмечается, ситуация начала усложняться еще в прошлом году из-за давления Белого дома и угрозы аннексией. Тогда под сомнение встал вопрос о закупке 88 F-35. Но даже сейчас риторика американцев такова, что требует быстрее получить "желаемый" ответ от Канады.

Со следующего года Канада уже должна получить 16 истребителей F-35, а контракт на остальные 72 самолета еще не подписан.

Напомним, Украина после подписания расширения оборонного сотрудничества со Швецией может получить первые истребители Gripen в течение ближайших 10 месяцев. Их предоставят вместе с ракетами "воздух-воздух" Meteor.

Это вооружение может улучшить борьбу с российской тактической авиацией, в частности с Су-34 и Су-35, которые сбрасывают управляемые авиабомбы.