О преимуществах дальнобойных ракет рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Смотрите также Сколько F-16, Gripen и Mirage может быть у Украины в 2030 году

Как дальнобойные ракеты Meteor могут изменить ситуацию на фронте?

По словам Игната, к любому новому оружию стоит относиться осторожно и не спешить называть его "геймченджером", ведь реальную эффективность можно оценить только после применения в боевых условиях. Игнат напомнил, что подобные ожидания ранее были связаны и с истребителями F-16. Однако Украина получила не самые новые модификации этих самолетов, поэтому их влияние на поле боя оказалось более постепенным, чем ожидали многие.

Похожая ситуация может быть и со шведскими Saab JAS 39 Gripen. По предварительным данным, речь идет о самолетах версии C/D, которые не являются самыми новыми. Однако они имеют ряд важных преимуществ: просты в обслуживании, могут использовать различные типы взлетно-посадочных полос и считаются одними из самых дешевых в своем классе по стоимости эксплуатации.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Главным преимуществом Gripen украинские военные называют возможность использовать широкий спектр западного вооружения. Прежде всего речь идет о ракетах класса "воздух-воздух" Meteor, которые считаются одними из самых современных в мире. По словам Игната, именно Meteor может стать тем фактором, который заставит российскую авиацию отходить дальше от украинских границ. Это особенно важно в условиях постоянных атак управляемыми авиабомбами, которые российские самолеты запускают, не входя в зону поражения украинской ПВО.

Напомним, ракета Meteor имеет заявленную дальность поражения более 120 километров, а по отдельным оценкам – до 200 километров. Ее главная особенность заключается в использовании прямоточного воздушно-реактивного двигателя, который позволяет сохранять высокую скорость почти на всей траектории полета. Благодаря этому ракета остается эффективной даже против маневренных целей на большом расстоянии. Она предназначена для уничтожения истребителей, бомбардировщиков, самолетов-носителей ракетного вооружения и крупных беспилотников.

Среди потенциальных целей Meteor называют российские самолеты Су-35 и Су-30, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, которые играют важную роль в координации воздушных операций России. Именно поэтому в Воздушных силах считают, что появление таких ракет в арсенале Украины может существенно усложнить работу российской авиации вблизи украинских границ.