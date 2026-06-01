Про переваги далекобійних ракет розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Як далекобійні ракети Meteor можуть змінити ситуацію на фронті?

За словами Ігната, до будь-якої нової зброї варто ставитися обережно та не поспішати називати її "геймченджером", адже реальну ефективність можна оцінити лише після застосування в бойових умовах. Ігнат нагадав, що подібні очікування раніше були пов'язані і з винищувачами F-16. Однак Україна отримала не найновіші модифікації цих літаків, тому їхній вплив на поле бою виявився більш поступовим, ніж очікували багато хто.

Схожа ситуація може бути і з шведськими Saab JAS 39 Gripen. За попередніми даними, йдеться про літаки версії C/D, які не є найновішими. Проте вони мають низку важливих переваг: прості в обслуговуванні, можуть використовувати різні типи злітно-посадкових смуг та вважаються одними з найдешевших у своєму класі за вартістю експлуатації.

Головною перевагою Gripen українські військові називають можливість використовувати широкий спектр західного озброєння. Насамперед йдеться про ракети класу "повітря-повітря" Meteor, які вважаються одними з найсучасніших у світі. За словами Ігната, саме Meteor може стати тим фактором, який змусить російську авіацію відходити далі від українських кордонів. Це особливо важливо в умовах постійних атак керованими авіабомбами, які російські літаки запускають, не входячи в зону ураження української ППО.

Нагадаємо, ракета Meteor має заявлену дальність ураження понад 120 кілометрів, а за окремими оцінками – до 200 кілометрів. Її головна особливість полягає у використанні прямоточного повітряно-реактивного двигуна, який дозволяє зберігати високу швидкість майже на всій траєкторії польоту. Завдяки цьому ракета залишається ефективною навіть проти маневрених цілей на великій відстані. Вона призначена для знищення винищувачів, бомбардувальників, літаків-носіїв ракетного озброєння та великих безпілотників.

Серед потенційних цілей Meteor називають російські літаки Су-35 і Су-30, а також літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50, які відіграють важливу роль у координації повітряних операцій Росії. Саме тому в Повітряних силах вважають, що поява таких ракет в арсеналі України може суттєво ускладнити роботу російської авіації поблизу українських кордонів.