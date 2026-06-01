Загальна кількість залежатиме не лише від підписаних домовленостей, а й від реального стану літаків, темпів передачі та того, скільки машин дійде до бойового використання. Про це пише Defense Express.

Яким може бути український авіапарк до 2030 року?

Найбільш масовими залишаються F-16. Уже зараз Україна має кілька десятків цих літаків, отриманих від Нідерландів і Данії. Також Київ очікує подальші поставки від Норвегії та Бельгії.

Якщо всі заявлені плани щодо F-16 будуть реалізовані, до 2030 року їх кількість в Україні може зрости приблизно до 75 – 98 одиниць. Це буде основа нашої бойової авіації.

Французькі Mirage 2000 залишаться найменш численними серед усіх західних винищувачів в Україні.

Франція вже передає лише невелику кількість цих літаків, і навіть якщо вдасться домовитися про додаткові поставки з Грецією або іншими країнами, це будуть невеликі партії.

У результаті Україна, ймовірніше, отримає приблизно 5 – 15 таких винищувачів.

Окремий напрям – це шведські Gripen. Домовленості передбачають передачу Україні вживаних Gripen C/D у кількості приблизно до 16 літаків.

За найбільш реалістичним сценарієм, Україна може мати приблизно 96 – 129 західних винищувачів до початку 2030-х років. Максимально оптимістичний сценарій передбачає, що загальна кількість літаків може сягнути близько 150 літаків.

Водночас ці оцінки залишаються умовними, адже вони не враховують бойові втрати та можливі затримки або зміни в програмах постачання.