Відповідні чутки прокоментував прем'єр-міністр Канади Марк Карні, повідомляє CBC.
Як відреагував Карні на чутки?
Financial Times повідомило, що представники адміністрації Дональда Трампа провели кілька таємних зустрічей з лідерами групи "Проєкт процвітання Альберти" (APP), які виступають за відокремлення цієї провінції від Канади.
Імовірно, чиновники Держдепу тричі зустрічалися з ультраправими сепаратистами у США. У лютому планують ще одну зустріч, на якій APP збираються запросити кредит у розмірі 500 мільярдів доларів для референдуму.
Очікуємо, що адміністрація США поважатиме суверенітет Канади... Я завжди чітко зазначаю це в розмові з президентом Трампом і потім переходжу до того, що ми можемо зробити разом,
– відреагував на це Марк Карні.
Напередодні, як відомо, він зустрічався з прем'єр-міністрами канадських провінцій. Зустріч відбулася на тлі обговорення вищезгаданої можливості проведення референдумів про незалежність у Квебеку та Альберті.
До слова, сама прем'єр-міністерка Альберти Даніель Сміт також сказала, що очікує від Білого дому поваги до канадського суверенітету.
Які відносини між США та Канадою?
Нещодавно Дональд Трамп пригрозив запровадити нищівні мита проти Канади, якщо Оттава укладе угоду про вільну торгівлю з Китаєм. Марк Карні, реагуючи на це, запевняв, що такої угоди з Пекіном не планують.
Незадовго до цього американський президент опублікував карту, де Канада, Гренландія та Венесуела належать до складу США. Вочевидь цим він показав світу свої наміри заволодіти Західною півкулею.