Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Південне командування ЗС США та The Wall Street Journal.

Що відомо про нову операцію США?

Зазначається, що американські сили 15 січня затримали танкер "Вероніка", який, згідно із заявою командування, діяв всупереч встановленим Вашингтоном обмежень у Карибському морі.

Єдина нафта, яка залишатиме Венесуелу – це нафта, яка експортується належним та законним чином. У координації з міжвідомчими партнерами Департамент війни захищатиме нашу Батьківщину, припиняючи протиправну діяльність і відновлюючи безпеку в Західній півкулі,

– ідеться у публікації.

Кадри американської операції: дивіться відео

За даними ЗМІ, це вже шостий нафтовий танкер, який вдалося зупинити військових США. Вони висадились на судно і взяли його під контроль. Попередній танкер затримали минулого тижня.

Що цьому передувало?