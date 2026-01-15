Скільки отримали від продажу нафти?

Доходи від першої проданої партії венесуельські нафти склали приблизно 500 мільйонів доларів, передає 24 Канал з посиланням на CNN.

Перші продажі венесуельської нафти є частиною угоди на 2 мільярди доларів, укладеної раніше цього місяця між Каракасом (столиця Венесуели – 24 Канал) і Вашингтоном,

– повідомив представник Адміністрації президента США.

Подробиці першого продажу нафти у Білому домі не розголошують. Однак повідомили, що команда президента сприяє "позитивним, поточним переговорам" з нафтовими компаніями, які готові інвестувати у відновлення інфраструктури Венесуели.

Зауважте! Зазначається, що венесуельську нафту США пропонують трейдерам зі знижкою у порівнянні з сировиною інших держав, зокрема, з нафтою Канади.

Куди пішли гроші за продаж?

Втім, доходи від продажу першої партії нафти у 500 мільйонів доларів не пішли одразу до Венесуели, пише Reuters.

Ці кошти помістили на спеціальні банківські рахунки, які контролює уряд США і де вони зберігатимуться надалі. Відповідний наказ американської адміністрації був виданий ще минулого тижня.

Обізнані галузеві джерела зазначають, що основний рахунок для зберігання нафтових доходів знаходиться у Катарі.

Країну обрали як нейтральний майданчик, де кошти можуть переміщатися з дозволу США без ризику їхнього арешту,

– говорять вони.

Варто знати! Очікується, що додаткові продажі нафти з Венесуели США проведуть вже найближчими днями та тижнями.

Які плани у Трампа на Венесуелу?