Скільки отримали від продажу нафти?
Доходи від першої проданої партії венесуельські нафти склали приблизно 500 мільйонів доларів, передає 24 Канал з посиланням на CNN.
Перші продажі венесуельської нафти є частиною угоди на 2 мільярди доларів, укладеної раніше цього місяця між Каракасом (столиця Венесуели – 24 Канал) і Вашингтоном,
– повідомив представник Адміністрації президента США.
Подробиці першого продажу нафти у Білому домі не розголошують. Однак повідомили, що команда президента сприяє "позитивним, поточним переговорам" з нафтовими компаніями, які готові інвестувати у відновлення інфраструктури Венесуели.
Зауважте! Зазначається, що венесуельську нафту США пропонують трейдерам зі знижкою у порівнянні з сировиною інших держав, зокрема, з нафтою Канади.
Куди пішли гроші за продаж?
Втім, доходи від продажу першої партії нафти у 500 мільйонів доларів не пішли одразу до Венесуели, пише Reuters.
Ці кошти помістили на спеціальні банківські рахунки, які контролює уряд США і де вони зберігатимуться надалі. Відповідний наказ американської адміністрації був виданий ще минулого тижня.
Обізнані галузеві джерела зазначають, що основний рахунок для зберігання нафтових доходів знаходиться у Катарі.
Країну обрали як нейтральний майданчик, де кошти можуть переміщатися з дозволу США без ризику їхнього арешту,
– говорять вони.
Варто знати! Очікується, що додаткові продажі нафти з Венесуели США проведуть вже найближчими днями та тижнями.
Які плани у Трампа на Венесуелу?
Після операції на початку місяця, під час якої США взяли під контроль лідера Венесуели Ніколаса Мадуро, Трамп заявив, що хоче використати величезні нафтові ресурси країни.
Також американський президент додав, що готовий торгувати венесуельською нафтою з Росією та Китаєм, оскільки США "відкриті для бізнесу" і готові продавати стільки сировини, скільки треба Пекіну та Москві.
За словами Трампа, американський нафтовий сектор нібито готовий вкласти щонайменше 100 мільярдів доларів у відновлення енергетичної інфраструктури Венесуели. Втім, ця ідея вже викликала сумніви серед керівників провідних енергетичних компаній США.
Очільник ExxonMobil Даррен Вудс наголосив, що робота на венесуельському ринку наразі виглядає надто ризикованою. Він вказав на відсутність зрозумілих правових і комерційних правил, без яких неможливо оцінити потенційну віддачу від інвестицій. Сепсис поділяють і інші топменеджери галузі.