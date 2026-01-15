Сколько получили от продажи нефти?
Доходы от первой проданной партии венесуэльской нефти составили примерно 500 миллионов долларов, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.
Первые продажи венесуэльской нефти являются частью соглашения на 2 миллиарда долларов, заключенного ранее в этом месяце между Каракасом (столица Венесуэлы – 24 Канал) и Вашингтоном,
– сообщил представитель Администрации президента США.
Подробности первой продажи нефти в Белом доме не разглашают. Однако сообщили, что команда президента способствует "положительным, текущим переговорам" с нефтяными компаниями, которые готовы инвестировать в восстановление инфраструктуры Венесуэлы.
Заметьте! Отмечается, что венесуэльскую нефть США предлагают трейдерам со скидкой по сравнению с сырьем других государств, в частности, с нефтью Канады.
Куда пошли деньги за продажу?
Впрочем, доходы от продажи первой партии нефти в 500 миллионов долларов не пошли сразу в Венесуэлу, пишет Reuters.
Эти средства поместили на специальные банковские счета, которые контролирует правительство США и где они будут храниться в дальнейшем. Соответствующий приказ американской администрации был издан еще на прошлой неделе.
Осведомленные отраслевые источники отмечают, что основной счет для хранения нефтяных доходов находится в Катаре.
Страну выбрали как нейтральную площадку, где средства могут перемещаться с разрешения США без риска их ареста,
– говорят они.
Стоит знать! Ожидается, что дополнительные продажи нефти из Венесуэлы США проведут уже в ближайшие дни и недели.
Какие планы у Трампа на Венесуэлу?
После операции в начале месяца, во время которой США взяли под контроль лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, Трамп заявил, что хочет использовать огромные нефтяные ресурсы страны.
Также американский президент добавил, что готов торговать венесуэльской нефтью с Россией и Китаем, поскольку США "открыты для бизнеса" и готовы продавать столько сырья, сколько надо Пекину и Москве.
По словам Трампа, американский нефтяной сектор якобы готов вложить не менее 100 миллиардов долларов в восстановление энергетической инфраструктуры Венесуэлы. Впрочем, эта идея уже вызвала сомнения среди руководителей ведущих энергетических компаний США.
Глава ExxonMobil Даррен Вудс отметил, что работа на венесуэльском рынке пока выглядит слишком рискованной. Он указал на отсутствие понятных правовых и коммерческих правил, без которых невозможно оценить потенциальную отдачу от инвестиций. Сепсис разделяют и другие топ-менеджеры отрасли.