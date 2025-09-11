Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву "Мадяра".

Що сказав "Мадяр" після атаки російських дронів по Польщі?

Загрози ближче, ніж здається. Безкарність на фоні "схвильованості" та нерішучості лише живить appetitus (із латинської означає "прагнення", "бажання") війни. Це вже не питання ймовірності, а питання часу. Відтепер це питання нашого спільного простору безпеки",

– зазначив військовий.

Очільник СБС Роберт "Мадяр" Бровді підкреслив, що Україна має значний досвід у боротьбі з дронами і готова поділитися ним з польськими партнерами.

Він вказав, що за дорученням президента України, наші фахівці, пілоти та оператори БпЛА радо передадуть їм весь накопичений досвід по антишахедній боротьбі.

"Ми найглибше розбираємося у цьому через щоденну залученість, хоча і не досконалі. Часу мало. Перспективи 500 "Шахедів" на добу пів року тому посміхало не тільки у Європі, але й в Україні, багацько експертів", – підкреслив командувач.

Що кажуть в України після інциденту з російськими дронами в Польщі?