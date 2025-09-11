Про це пише 24 Канал з посиланням на слова міністра національної оборони Польщі Владислава Косиняка-Камиша в ефірі телеканалу TVN24.

Яке обладнання для захисту отримає Польща від Швеції?

Міністр зазначив, що ескалація може більше об'єднати країни Європи та членів НАТО. Так вже за години партнери погодилися передати озброєння, а також "конкретні навички та можливості".

Косиняк-Камиш також зауважив, що справжні наміри Росії стають більш зрозумілими після подібних атак на країни Альянсу.

Стратегія Росії ніколи не змінюється. Вони можуть змінювати свої гасла, вони можуть змінювати свої форми, але вони завжди рухаються в одному напрямку: знищення тих, хто представляє західну цивілізацію, знищення цивілізації життя, знищення нашої культури та наших цінностей,

– сказав міністр.

Від Швеції міністр оборони отримав інформацію про термінове направлення необхідної підтримки. Йдеться про засоби протиповітряної оборони та літаки.

Міністр оборони Польщі також розповів, що в НАТО розпочалися двосторонні консультації за 4 статтею. Країни ведуть розмови про підкріплення й надання конкретного обладнання.

Владислав Косиняк-Камиш вбачає зв'язок атаки дронів на Польщу з навчаннями "Захід-2025", адже на кордоні країни з Білоруссю ведуться агресивні російсько-білоруські навчання. Внаслідок цього адмінмежа закрита з півночі четверга до п'ятниці.

Що відомо про вторгнення БпЛА у Польщу?