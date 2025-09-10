БпЛА влетів у дах його будинку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Як місцевий житель у Польщі згадує приліт безпілотника?

Чоловік розповів, що зранку близько 6:30 за місцевим часом він дивився новини про масований політ дронів, коли раптово почув сильний вибух. Дрону вистачило одного удару, аби зруйнувати верхню частину будівлі, пошкодити спальню та розкидати уламки по всьому подвір’ю.

Я увімкнув телевізор, і всі новини були про цей масовий політ безпілотника, а через деякий час я почув, як літак пролітає... і раптом щось гримнуло, світло впало зі стелі у вітальні на першому поверсі,

– поділився Весоловський.

Його дружина Аліція також пригадує, що вибігла на вулицю й побачила літак просто над собою. Жінка розгублено думала, чи не почнеться бамбардування, чи не полетять кулі. На щастя, подружжя залишилося неушкодженим, хоча їхнє житло серйозно постраждало.

Що відомо про російські дрони в Польщі?