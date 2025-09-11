Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша в эфире телеканала TVN24.

Какое оборудование для защиты получит Польша от Швеции?

Министр отметил, что эскалация может больше объединить страны Европы и членов НАТО. Так уже через часы партнеры согласились передать вооружение, а также "конкретные навыки и возможности".

Косиняк-Камыш также отметил, что истинные намерения России становятся более понятными после подобных атак на страны Альянса.

Стратегия России никогда не меняется. Они могут менять свои лозунги, они могут менять свои формы, но они всегда движутся в одном направлении: уничтожение тех, кто представляет западную цивилизацию, уничтожение цивилизации жизни, уничтожение нашей культуры и наших ценностей,

– сказал министр.

От Швеции министр обороны получил информацию о срочном направлении необходимой поддержки. Речь идет о средствах противовоздушной обороны и самолетах.

Министр обороны Польши также рассказал, что в НАТО начались двусторонние консультации по 4 статье. Страны ведут разговоры о подкреплении и предоставлении конкретного оборудования.

Владислав Косиняк-Камыш видит связь атаки дронов на Польшу с учениями "Запад-2025", ведь на границе страны с Беларусью ведутся агрессивные российско-белорусские учения. Вследствие этого админграница закрыта с полуночи четверга до пятницы.

