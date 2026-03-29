Из-за этого работу аэропорта во Флориде временно приостановили. Для проверки воздушного пространства подняли вертолеты. Об этом сообщил журналист Ник Сортор.

Что известно об опасном инциденте в Палм-Бич?

По данным СМИ, дрон подлетел слишком близко именно в момент, когда президентский самолет должен был взлетать, поэтому службы безопасности сразу вмешались.

Впоследствии Air Force One безопасно вылетел. Ограничения в аэропорту сняли, и он вернулся к нормальной работе.

Ни Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), ни Секретная служба США, которая отвечает за безопасность президента, пока не обнародовали официальных комментариев.

Вертолеты подняли в воздух после сообщения о дроне возле самолета Трампа: смотрите видео

