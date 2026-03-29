Через це роботу аеропорту у Флориді тимчасово призупинили. Для перевірки повітряного простору підняли гелікоптери. Про це повідомив журналіст Нік Сортор.

Що відомо про небезпечний інцидент у Палм-Біч?

За даними ЗМІ, дрон підлетів занадто близько саме в момент, коли президентський літак мав злітати, тому служби безпеки одразу втрутилися.

Згодом Air Force One безпечно вилетів. Обмеження в аеропорту зняли, і він повернувся до нормальної роботи.

Ані Федеральне управління цивільної авіації США (FAA), ані Секретна служба США, яка відповідає за безпеку президента, поки не оприлюднили офіційних коментарів.

Гелікоптери підняли у повітря після повідомлення про дрон біля літака Трампа: дивіться відео

