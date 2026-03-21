В каждой из волн было от 12 до 15 БпЛА. И так продолжалось неделю. Об этом сообщили ABC News и The Independent.

Смотрите также Россияне строят новые ангары для самолетов Ту под Москвой: спутниковые фото

Что известно о налете дронов на США?

БпЛА заметили над воздушной базой Барксдейл в Луизиане – одном из крупнейших и важнейших стратегических аэродромов ВВС США.

Барксдейл размещает дальнобойные бомбардировщики B-52 и играет решающую роль в командовании и управлении возможностями ядерной обороны Воздушных сил,

– отметили журналисты.

Издание ABC News ознакомилось с конфиденциальным внутренним документом и обнаружило, что инцидент является более масштабным и потенциально опасным, чем сообщалось сначала.

На базе заявили, что обнаружили несколько несанкционированных дронов, которые работали в нашем воздушном пространстве США в течение недели с 9 марта. Но в конфиденциальных документах говорится, что дроны поступали волнами.

Они взлетали над базой и вылетали из нее так, чтобы избежать обнаружения. Волны из 12 – 15 дронов работали над "чувствительными зонами". У них был "некоммерческий сигнал", каналы управления на большом расстоянии и устойчивость к глушению.

Свет на дронах свидетельствует о том, что операторы "возможно, проверяют меры безопасности" на базе. (...) Полеты продолжались около четырех часов ежедневно, а дроны использовали различные маршруты проникновения и намеренное маневрирование в ограниченном воздушном пространстве,

– акцентировали ABC.

Судя по всему, дроны были военными. Бывший заместитель помощника министра обороны сказал журналистам, что это не были энтузиасты, которые просто далеко зашли. Те, кто запустил дроны, хотел увидеть, как на них отреагируют.

Аналитики считают, что такие "полеты" продолжатся.

Барксдейл – второй по величине аэродром ВВС США, имеющий флот из более 40 бомбардировщиков B-52. Население города составляет примерно 15 тысяч человек, включая военнослужащих действительной службы, резервистов, военные семьи и гражданских работников,

– отметили The Independent.

Из-за дронов базу закрыли. Есть предположение, что беспилотники могут быть связаны с операцией США в Иране. Ранее похожие массированные атаки были в декабре 2024 года.

Недавно неидентифицированные дроны видели над военной базой Форт-Макнейр в Вашингтоне (округ Колумбия), где живут государственный секретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет.

Может ли Иран атаковать США дронами?