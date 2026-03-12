Военнослужащий 413 полка Сил беспилотных систем "Рейд", эксперт по вооружениям Defence Express Иван Киричевский рассказал 24 Каналу, что подобные заявления свидетельствуют о затягивании войны в Иране. У США нет плана действий.

Может ли Иран может ударить по США?

Пока складывается впечатление, что все победные заявления Дональда Трампа о войне с Ираном не всегда соответствуют действительности. Очевидно, что конфликт затягивается, американцы продолжают свои атаки.

С другой стороны получается полный парадокс. В США говорят, что все иранские корабли потопили, но один из них как-то должен выйти в открытое море, пройти через пол земного шара и выстрелить по Калифорнии,

– сказал военный.

Возможно, здесь говорится о том, что под иранским флагом зайдет китайское судно с контейнерами под "Шахеды" и проведет атаку. Пока не понятно, что именно имели в виду американцы, но просится простой вывод: война на Ближнем Востоке затянется, под это готовят соответствующую базу, в частности идеологическую.

Обратите внимание! По мнению военного эксперта Тараса Жовтенко, Иран действительно может перейти к гибридным действиям, например, ударить по кораблям из контейнеров с дронами. Но маловероятно, что их средства действительно достигнут США. Несмотря на это угрозы для Америки растут, а война с Ираном стала серьезной проблемой для Дональда Трампа.

Также сегодня сложно сказать, есть ли у США хоть какой-то план. Создается впечатление, что его нет, ведь тогда военное командование должно было бы четко подобрать инструментарий. А сейчас мы видим лишь постепенное наращивание интенсивности обстрелов.

Что происходит в войне США и Ирана?