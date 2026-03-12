Ранее Трамп отмечал, что война с Ираном продлится 4 – 6 недель. Об этом сообщили в CNN.

Почему Трамп сообщил о своей победе?

В среду 12 марта лидер США заявил о победе над Ираном, не предоставив никаких доказательств или конкретики. Он отметил, что большинство американцев также поддерживают такое мнение.

Позвольте мне сказать, что мы победили. Знаете, никогда не хочется рано говорить о победе, но мы победили. Это произошло еще в первый час начала конфликта,

– сказал президент.

Он добавил, что Иран сейчас точно находится на грани поражения и заявил, что несмотря на всю ситуацию, США не имеют планов завершать конфликт.

Трамп также объяснил происхождение названия операции "Эпическая ярость". По его словам, ни один из предложенных ранее вариантов ему не понравился. Впоследствии президент сказал, что "увидел эпическую ярость" и эта фраза в конце концов стала основным названием.

Что известно о ситуации на Ближнем Востоке?