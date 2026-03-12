Известно, что атаку осуществили дроны. Об этом пишет Reuters и Shafaq News.
Смотрите также В Иране замедлилось производство "Шахедов" после ударов США и Израиля, – Bloomberg
Что известно об атаке?
У побережья Ирака были атакованы три нефтяных танкера, после чего власти страны приостановили работу нефтяных портов. Инцидент произошел вблизи порта Басра на юге страны.
По информации СМИ, два иностранных танкера подверглись ударам беспилотников. Генеральный директор Иракской портовой компании сообщил CNN, что из двух судов удалось спасти 38 членов экипажа, однако по меньшей мере один человек погиб.
У берегов Ирака атаковали нефтяные танкеры: смотрите видео
Еще один танкер был взорван заминированным катером. Кроме этого, беспилотники атаковали иракское нефтяное месторождение "Меджнун".
Известно, что Иран взял на себя ответственность за атаку. По сообщению государственного телевидения IRIB, подводный дрон взорвал два нефтяных танкера в Персидском заливе.
Обратите внимание! После инцидента генеральный директор Генеральной компании портов Ирака Фархан аль-Фартуси заявил, что работа нефтяных портов страны временно приостановлена. Это может повлиять на поставки нефти из региона.
Какие могут быть последствия, если поставки нефти с Ближнего Востока прекратятся?
Война на Ближнем Востоке и рост цен на нефть непосредственно негативно влияют на популярность Дональда Трампа, вызывая панику среди американцев. Избиратели Трампа недовольны эскалацией на Ближнем Востоке, им важно, чтобы война не влияла на внутреннее положение в стране.
Важно, что блокирование Ормузского пролива может заставить Запад постепенно снять санкции с России в условиях затяжной войны в Иране и отсутствия альтернатив поставок. США уже позволили Индии покупать российскую нефть на 30 дней, указывая на возможность дальнейшего ослабления санкций ограниченно для этой страны.
Несмотря на это, Трамп продолжает угрожать Ирану новым ударом, чтобы остановить блокирование поставок нефти в другие страны мира. Он заявил, что США могут уничтожить стратегические цели в Иране, что сделает восстановление страны практически невозможным.