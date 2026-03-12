Відомо, що атаку здійснили дрони. Про це пише Reuters та Shafaq News.

Дивіться також В Ірані сповільнилося виробництво "Шахедів" після ударів США та Ізраїлю, – Bloomberg

Що відомо про атаку?

Біля узбережжя Іраку були атаковані три нафтові танкери, після чого влада країни призупинила роботу нафтових портів. Інцидент стався поблизу порту Басра на півдні країни.

За інформацією ЗМІ, два іноземні танкери зазнали ударів безпілотників. Генеральний директор Іракської портової компанії повідомив CNN, що з двох суден вдалося врятувати 38 членів екіпажу, однак щонайменше одна людина загинула.

Біля берегів Іраку атакували нафтові танкери: дивіться відео

Ще один танкер був підірваний замінованим катером. Окрім цього, безпілотники атакували іракське нафтове родовище "Меджнун".

Відомо, що Іран взяв на себе відповідальність за атаку. За повідомленням державного телебачення IRIB, підводний дрон підірвав два нафтові танкери у Перській затоці.

Зверніть увагу! Після інциденту генеральний директор Генеральної компанії портів Іраку Фархан аль-Фартусі заявив, що роботу нафтових портів країни тимчасово призупинено. Це може вплинути на постачання нафти з регіону.

Які можуть бути наслідки, якщо постачання нафти з Ближнього Сходу припиниться?