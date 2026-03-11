Так Дональд Трамп намагається заспокоїти населення, яке вже починає панікувати. Як пояснив 24 Каналу політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний, соціологія показує значне падіння рейтингу.

Як війна на Близькому Сході може вплинути на позиції Трампа?

Чимало американців не підтримують операції проти Ірану. Чим довше йтиме війна, тим ймовірніше, що для Трампа це обернеться проблемами. Ба більше, треба враховувати той факт, щоб населення США має болючі уроки війни в Іраці, В'єтнамі, тому зростання жертв серед американців може стати для них тригером.

Попри це, у Трампа ще залишається можливість збільшити авторитет завдяки війні. Якщо він досягне успіху, зможе подати це як максимальну перемогу, тоді американці йому повірять,

– зауважив політолог.

Втім якщо цього не станеться, а ціни на бензин ростимуть далі, то боротися з такими проблемами буде непросто. На тлі таких подій Трамп виглядатиме слабким і це насамперед помітять у Росії, Ірані та Китаю. Цілком ймовірно, що у квітні 2026 року під час зустрічі у Пекіні Сі Цзіньпін за аналогією запитає Трампа, де його "козирі".

Зверніть увагу! Лідер США неодноразово звинувачував Україну у "відсутності карт", щоб продовжувати війну з Росією. Зокрема про це він говорив під час скандальної зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі у лютому 2025 року. У березні 2026-го Трамп вкотре повторив, що в України "немає козирів" і це нібито ми є перешкодою до миру.

Якщо таке питання постане від Сі Цзіньпіна, а успіху на Близькому Сході не буде, тоді Трампа може чекати боротьба за політичне виживання. Адже у 2026 році відбудуться вибори в Конгрес. З такими рейтингами партія чинного президента навряд чи переможе. У такому випадку сам Трамп визнавав, що його чекатиме імпічмент.

Отже, сьогодні ставки у війні дуже високі. В американського лідера можуть бути великі проблеми, якщо все описане вище, справді здійсниться.

Як внутрішні проблеми США впливають на голосування?

За словами політолога, для більшості виборців Трампа дуже важливо, щоб їхні базові потреби були реалізовані. Вони гостро реагують на підвищення цін на пальне, подорожчання продуктів. Якщо це відбувається, тоді електорат реагуватиме досить гостро.

Цей виборець вболівав за те, що США закриються в собі, виженуть з країни всіх, хто сюди приїхав, а він спокійно зароблятиме кошти. Але всього цього не сталося. Людей вигнали, але на їхні місця ніхто не пішов працювати,

– підкреслив Олег Лісний.

З медициною, дотаціями від держави теж виникли проблеми. Харчових талонів стало менше. Трамп хизувався, що це нібито покращення, але поки пересічні люди його не відчули. Тепер зʼявляється ще один складник – пальне.

Варто розуміти, що виборцю, якому обіцяли спокійне життя без війн, з дешевим бензином і продуктами – точно не сподобається все, що відбувається. Тепер Трампу доведеться пояснювати людям, хто у цьому винен. І навряд чи вдасться перекласти провину на Джозефа Байдена.

