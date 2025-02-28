Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента США під час зустрічі в Білому домі, що транслюється в етері національного маратону.

До теми У нього страшенна ненависть, – Трамп про Зеленського після суперечки з ним

Що сказав Трамп Зеленському у перепалці

Трамп поставив Зеленському риторичне питання, чи може той виступати з позиції сили без США.

Ваші люди сміливці. Або ми робимо цю угоду, або ми виходимо з угоди. Я розумію, що буде тяжко, буде сутужно. Але ви не маєте на руках карт,

– сказав президент США.

Він також заявив, що після підписання угоди, Україна буде в ліпшій позиції.

"Але треба висловлювати вдячність. Ви її не висловлюєте. Це не дуже добре. Це не дуже мило з вашого боку", – сказав Трамп Зеленському під час суперечки.

До слова, пізніше Дональд Трамп заявив у соцмережі Truth Social, що Зеленський "не готовий до миру", додавши, що він "може повернутися, коли буде готовий до миру".