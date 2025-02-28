Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента США во время встречи в Белом доме, транслируемой в эфире национального марафона.

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Что сказал Трамп Зеленскому в перепалке

Трамп задал Зеленскому риторический вопрос, может ли тот выступать с позиции силы без США.

Ваши люди смельчаки. Или мы делаем это соглашение, или мы выходим из соглашения. Я понимаю, что будет тяжело, будет трудно. Но вы не имеете на руках карт,

– сказал президент США.

Он также заявил, что после подписания соглашения, Украина будет в лучшей позиции.

"Но надо выражать благодарность. Вы ее не выражаете. Это не очень хорошо. Это не очень мило с вашей стороны", – сказал Трамп Зеленскому во время спора.

К слову, позже Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Зеленский "не готов к миру", добавив, что он "может вернуться, когда будет готов к миру".