Військовослужбовець 413 полку Сил безпілотних систем "Рейд", експерт з озброєнь Defence Express Іван Киричевський розповів 24 Каналу, що подібні заяви свідчать про затягування війни в Ірані. У США немає плану дій.

Дивіться також В Ірані сповільнилося виробництво "Шахедів" після ударів США та Ізраїлю, – Bloomberg

Чи може Іран може вдарити по США?

Поки складається враження, що всі переможні заяви Дональда Трампа про війну з Іраном не завжди відповідають дійсності. Очевидно, що конфлікт затягується, американці продовжують свої атаки.

З іншого боку виходить повний парадокс. У США кажуть, що всі іранські кораблі потопили, але один з них якось має вийти у відкрите море, пройти через пів земної кулі й вистрілити по Каліфорнії,

– сказав військовий.

Можливо, тут мовиться про те, що під іранським прапором зайде китайське судно з контейнерами під "Шахеди" й проведе атаку. Поки не зрозуміло, що саме мали на увазі американці, але проситься простий висновок: війна на Близькому Сході затягнеться, під це готують відповідну базу, зокрема ідеологічну.

Зверніть увагу! На думку військового експерта Тараса Жовтенка, Іран справді може перейти до гібридних дій, наприклад, вдарити по кораблях з контейнерів з дронами. Але малоймовірно, що їхні засоби справді досягнуть США. Попри це загрози для Америки зростають, а війна з Іраном стала серйозною проблемою для Дональда Трампа.

Також сьогодні складно сказати, чи є у США хоч якийсь план. Складається враження, що його нема, адже тоді військове командування мало б чітко підібрати інструментарій. А зараз ми бачимо лише поступове нарощення інтенсивності обстрілів.

Що відбувається у війні США та Ірану?