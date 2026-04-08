Об этом 24 Каналу сообщил пресс-офицер Нацполиции Херсонской области Андрей Кованый, отметив, что они маленькие и незаметные. Вероятнее всего, оккупанты начали сбрасывать эти мины из-за дефицита обычных "Лепестков". То есть это способ их заменить.

Смотрите также Россия меняет приоритеты по целям атак: на что может переключиться враг после энергетики

Насколько опасны "Пряники" и как их распознать?

Пресс-офицер Нацполиции отметил, что ранее оккупанты активно применяли мины ПФМ-1 "Лепесток" – это боеприпас армейского образца еще советского производства. А противопехотная мина типа "Пряник" - это более современная разработка.

Как ее делают? Корпус этой мины печатают на 3D-принтере, он пластиковый. Внутри есть взрывчатое вещество и детонатор нажимного действия. По размеру она небольшая – до 10 сантиметров,

– сказал он.

В то же время Кованый отметил, что в целом все зависит от того, как ее напечатать. "Пряник" – это своего рода самопал. Здесь нет заводских размеров, они могут отличаться. Все зависит от партии и производства.

Россияне маскируют "Пряники" с помощью легкой камуфляжной ленты, поэтому их трудно заметить. Сбрасывают их с беспилотников – с "Молний" или Mavic. Для этого можно использовать и FPV-дроны.

Люди могут не увидеть эти мины и наступить. Особенно, когда они лежат в листьях или траве. По цвету "Пряники" есть черные, зеленые,

– отметил пресс-офицер Нацполиции.

Обратите внимание! Журналистка из Херсона Евгения Вирлич рассказала, что мины "Пряники" могут оставаться прямо на улицах, в траве, возле домов и в местах, которыми люди пользуются ежедневно.

Он добавил, что "Пряник" – это противопехотная мина, которую создали, чтобы нанести травму, а не убить. Однако, конечно, при определенном стечении обстоятельств, когда есть сильное ранение и кровотечение, человек может погибнуть. Почти 100% есть ампутация конечности.

Были случаи, когда люди умирали после подрывов на "Лепестках" – из-за отсутствия медицинской помощи человек истекал кровью.

Что еще известно об угрозе российских мин?