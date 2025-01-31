Эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей "Флеш" в эфире 24 Канала отметил, что россияне массово начали использовать запрещенные малые противопехотные мины "Лепесток". Они опасны, поскольку могут травмировать военного, например, оторвать стопу.

Смотрите также Учились преодолевать водные препятствия: российские контрактники утонули на Херсонщине

Эти мины запрещены конвенцией ООН, а еще в 90-х годах было подписано соглашение об их уничтожении. Украина уничтожала эти мины, и Россия также должна была их уничтожить.

Чем они опасны

"Особенность этих мин в том, что изначально они были разработаны для дистанционного минирования. Например, их можно разбрасывать в виде кассет с помощью РСЗО. Они сбрасываются с дронов, которые несут целую кассету. После удара о землю мина активируется и становится боевой", – сказал Сергей "Флеш".

Он добавил, что многие не верили, что россияне применяют такие мины, ведь они не хотят публично признавать использование средств, запрещенных Конвенцией ООН.

Однако мы получаем видео перехвата с их FPV-дронов, где четко видно, как они сбрасывают десятки таких мин на наши позиции. Это подтвержденный факт, а не домыслы,

– сказал "Флеш".

"Флеш" объяснил, что опасность заключается в том, что мины сбрасываются в окопы, обычно ночью. Военные, двигаясь в темноте или сумерках, могут на них наступить и получить тяжелые травмы. Также мины сбрасывают на лесные дороги, чтобы вывести из строя транспорт ВСУ. Если колесо пробито, водитель вынужден останавливаться для замены, и это делает его уязвимым для атаки FPV-дронов или артиллерии. На передовой неподвижная цель на 10 минут – это серьезная угроза.

Противник использует эти мины уже давно – еще полтора года назад начали поступать такие сообщения. Сейчас ситуация осложняется, и коллеги с разных направлений сообщают, что эта тактика приобретает массовый характер,

– сказал "Флеш".

Он добавил, что эта мина очень маленькая, поэтому ее трудно заметить. Даже если утром или вечером проверили окоп, нет гарантии, что ночью с дронов не сбросят новые мины. Этот процесс может остаться незамеченным.

"Технология очень опасная, подлая и представляет серьезную угрозу нашим войскам," – подытожил Сергей "Флеш".