Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Dovidka.info.

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Что такое мины-"лепестки" и какую угрозу представляют

Враг использует "лепестки" для того, чтобы заминировать населенный пункт на расстоянии. Такие мины являются небольшими взрывными устройствами, которые маскируются под листья и мусор. Конечно, они представляют смертельную угрозу для взрослых и детей, поскольку заметить это оружие очень трудно.

Команда проекта Dovidka.info Центра стратегических коммуникаций совместно с Херсонской ОВА и Херсонской ГВА создали ролик на эту тему. В нем объяснили, как распознать мины-"лепестки" и что делать, когда их обнаружили.

Российские комплексы минирования способны разбрасывать мины-лепестки на расстояние до 70 километров,

– говорится в видео.

Информация предназначена прежде всего для тех, кто живет в прифронтовых и приграничных районах. Однако она будет полезной и другим, ведь ее можно переслать знакомым и друзьям. А еще очень важно объяснить правила безопасного поведения детям. Они могут воспринять необычную находку как игрушку.

Что делать, если увидели мину-лепесток:

Остановитесь, не приближайтесь к оружию и не паникуйте.

Если вы не одни, громко сообщите другим.

Вокруг могут быть и другие мины – внимательно рассмотрите территорию.

Если больше не видите мин, осторожно своими следами отойдите минимум на 100 метров. Обозначьте территорию лентой, веткой или тканью.

Нельзя касаться мины, накрывать ее, передвигать, пытаться разобрать.

Нельзя закапывать "лепесток" в землю или бросать в водоем.

Сообщите о находке ГСЧС (101) или полицию (102) и дождитесь приезда специалистов.

Команда Dovidka.info создала постеры с информацией о минной безопасности и защите от дронов. В разных форматах их можно найти на сайте, а распечатать – на обычном принтере.

Правила минной безопасности / Dovidka.info

Вариантов, где разместить плакат, – множество. Это подъезд дома или доска объявлений, лифт, офис, остановки общественного транспорта. Главное, чтобы информацию увидело как можно больше людей.

Кроме этого, есть и своеобразные мотивационные плакаты. Они содержат надписи вроде "Чернигов стойкий", "Днепр сильный", "Сумы непобедимы", "Харьков железобетон".

Плакаты о городах / Фото Dovidka.info

Их тоже можно распечатать и разместить на виду. Помните, что сопротивление российской агрессии – это не только борьба с оружием в руках!