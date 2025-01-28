Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Dovidka.info.
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Что такое мины-"лепестки" и какую угрозу представляют
Враг использует "лепестки" для того, чтобы заминировать населенный пункт на расстоянии. Такие мины являются небольшими взрывными устройствами, которые маскируются под листья и мусор. Конечно, они представляют смертельную угрозу для взрослых и детей, поскольку заметить это оружие очень трудно.
Команда проекта Dovidka.info Центра стратегических коммуникаций совместно с Херсонской ОВА и Херсонской ГВА создали ролик на эту тему. В нем объяснили, как распознать мины-"лепестки" и что делать, когда их обнаружили.
Российские комплексы минирования способны разбрасывать мины-лепестки на расстояние до 70 километров,
– говорится в видео.
Информация предназначена прежде всего для тех, кто живет в прифронтовых и приграничных районах. Однако она будет полезной и другим, ведь ее можно переслать знакомым и друзьям. А еще очень важно объяснить правила безопасного поведения детям. Они могут воспринять необычную находку как игрушку.
Что делать, если увидели мину-лепесток:
- Остановитесь, не приближайтесь к оружию и не паникуйте.
- Если вы не одни, громко сообщите другим.
- Вокруг могут быть и другие мины – внимательно рассмотрите территорию.
- Если больше не видите мин, осторожно своими следами отойдите минимум на 100 метров. Обозначьте территорию лентой, веткой или тканью.
- Нельзя касаться мины, накрывать ее, передвигать, пытаться разобрать.
- Нельзя закапывать "лепесток" в землю или бросать в водоем.
- Сообщите о находке ГСЧС (101) или полицию (102) и дождитесь приезда специалистов.
Команда Dovidka.info создала постеры с информацией о минной безопасности и защите от дронов. В разных форматах их можно найти на сайте, а распечатать – на обычном принтере.
Правила минной безопасности / Dovidka.info
Вариантов, где разместить плакат, – множество. Это подъезд дома или доска объявлений, лифт, офис, остановки общественного транспорта. Главное, чтобы информацию увидело как можно больше людей.
Кроме этого, есть и своеобразные мотивационные плакаты. Они содержат надписи вроде "Чернигов стойкий", "Днепр сильный", "Сумы непобедимы", "Харьков железобетон".
Плакаты о городах / Фото Dovidka.info
Их тоже можно распечатать и разместить на виду. Помните, что сопротивление российской агрессии – это не только борьба с оружием в руках!